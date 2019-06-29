2019-06-29T16:08:37+03:00
Общество

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

На регион идут грозы и шквалистый ветер
Лидия ПЕСКОВА
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Отдельные поры ветра обещают быть очень сильными.Отдельные поры ветра обещают быть очень сильными.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Уже в субботу, 29 июня, на Южном Урале серьезно усилится ветер. Кое-где его порывы могут достигать 20 метров в секунду, предупреждает региональный штаб МЧС.

Вместе с ветром на Южный Урал опять идут дожди и грозы, однако их ждут на Южном Урале к грядущему понедельнику. В Челябинске непогода будет выражена не так сильно, а вот по области многим территориям все же достанется. При этом ближайшие дни на Южном Урале будут жаркими. Днем воздух прогреется до +31...+34 градусов.

МЧС просит земляков соблюдать меры предосторожности. Вчера во время шквалистого порыва ветра в Челябинске дерево упало на автомобиль. Если что-то случилось, звоните в экстренные службы по телефонам: «101» и «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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