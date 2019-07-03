2019-07-03T06:33:02+03:00
Общество

Житель Челябинска, который провел страшное детство в интернате для умственно отсталых, дошел до Верховного суда

Челябинские суды отклонили все его жалобы и иски
Андрей АБРАМОВ
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Александр Смольников пытается доказать, что в интернат для олигофренов его отправили незаконно.Александр Смольников пытается доказать, что в интернат для олигофренов его отправили незаконно.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Александр Смольников из Челябинска судится с государственной машиной. Сироту в юном возрасте поместили в интернат для олигофренов. Но никаких документов о том, что ему следовало быть там, не сохранилось или вовсе не было. Сейчас Александр ходит по судам и пытается добиться компенсации за загубленное детство. Никакого психического диагноза у него нет.

Пока что суды не встают на его сторону. Хотя Александр собрал несколько увесистых папок доказательств. Он два раза проходил одну и ту же судебную вереницу. Второй раз пытался инициировать иск по вновь открывшимся обстоятельствам. После очередного поражения, Смольников подал кассационную жалобу в Челябинский областной суд. Но она осталась без удовлетворения.

— Намерен обращаться в Верховный суд и Европейский суд по правам человека, — рассказал Александр КП-Челябинск.

Молодой человек уверен, что его дело — политическое. Ведь его правота в суде может создать прецедент в России: выпускник интерната для умственно отсталых детей доказал, что его отправили туда незаконно. Таких, по мнению Смольникова, в стране немало.

Александр будет рад компетентной юридической или финансовой помощи. Связаться с ним можно через страничку во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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