2019-07-03T17:03:53+03:00
Экономика

Компанию «Красное&Белое» переводят на Кипр

Однако какая-то доля фирмы все же остается в России
Андрей АБРАМОВ
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Некогда челябинская компания теперь уходит на Кипр. Фото: Алексей БУЛАТОВНекогда челябинская компания теперь уходит на Кипр. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Компанию, которая начиналась с небольшого алкомаркета в Копейске и теперь разрослась до всероссийского ритейлера, «Красное&Белое» выводят на Кипр. В офшорах зарегистрировали 31 юрлицо. Раньше они числились российскими компаниями. Данные об этом обнародованы в бизнес-базах «СБИС» и «Контур.Фокус».

Несмотря на идентичность магазинов, «К&Б» состоит из десятка разных ООО. Часть их и перевели на Кипр. Однако еще 25 юрлиц остались в России.

В народе офшоры часто ассоциируются с уходом от уплаты налогов. Однако в бизнес-среде говорят, что такие процедуры используют для защиты компаний от недоброжелателей. Ведь фирмы продолжают работать в России и платить налоги. Например, подобным образом сделали компании семьи экс-губернатора Михаила Юревича.

В декабре прошлого года на складах и в офисах фирмы прошли обыски с участием ФСБ. Ни к каким штрафам или уголовным делам они не привели. После этого «К&Б» начало слияние с другими ритейлерами «Бристоль» и «Дикси».

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Закулисье челябинской сети «Красное&Белое», в которой прошли обыски

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ИСТОЧНИК KP.RU

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