2018-12-27T09:38:41+03:00
Общество

Сотрудники сети «Красное&Белое» напуганы после обысков в Челябинске: «Плакали наши зарплаты»

Тысячи продавцов переживают, что останутся без аванса накануне Нового года
Андрей АБРАМОВ
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На складах и в офисах сети «Красное&Белое» ФСБ провела обыски. Фото: Алексей БУЛАТОВНа складах и в офисах сети «Красное&Белое» ФСБ провела обыски. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Обыски на складах и в офисах сети «Красное&Белое» живо обсуждает почти вся страна. Людям интересно, удастся ли компании отбиться от претензий силовиков, или вскоре грядут смены собственника и прочие нехорошие для бизнеса пертурбации.

Затаив дыхание, за битвой следит простой народ. Ведь «К&Б» — работодатель для тысяч людей. И больше всего переживают рядовые продавцы, так как у них и так вечные расстройства из-за системы штрафов.

— Зарплату недавно выдали, а вот ждать ли аванса? — паникуют сотрудники в анонимных группах в соцсетях.

— О каком авансе может идти речь, если всю документацию изымают?

Выплаты продавцам «К&Б» проводят несколько раз в месяц. 31 числа — аванс.

— Не советую ждать. День X будет 15 января, когда выплачивают официальную часть зарплаты. Тогда все станет ясно, насколько хорошо чувствует себя сеть, — отметил один из сотрудников компании.

Другие работники советуют не паниковать и не нагнетать. Ведь, как стало известно, проверка связана с налогами и это проблема высшего руководства, а не рядовых сотрудников.

Волнуется и другая многочисленная часть коллектива — водители. Многим пришлось провести минувшую ночь в машинах на трассе возле склада. Внутри работали оперативники и никого не пускали.

— Нам же нужно отчитаться, что все развезли и взять новую партию. Начальство сказало ждать. Накануне праздников все раскупают и утром нужно срочно пополнять полки магазинов.

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