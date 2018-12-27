Сотрудники сети «Красное&Белое» напуганы после обысков в Челябинске: «Плакали наши зарплаты»

Обыски на складах и в офисах сети «Красное&Белое» живо обсуждает почти вся страна. Людям интересно, удастся ли компании отбиться от претензий силовиков, или вскоре грядут смены собственника и прочие нехорошие для бизнеса пертурбации.

Затаив дыхание, за битвой следит простой народ. Ведь «К&Б» — работодатель для тысяч людей. И больше всего переживают рядовые продавцы, так как у них и так вечные расстройства из-за системы штрафов.

— Зарплату недавно выдали, а вот ждать ли аванса? — паникуют сотрудники в анонимных группах в соцсетях.

— О каком авансе может идти речь, если всю документацию изымают?

Выплаты продавцам «К&Б» проводят несколько раз в месяц. 31 числа — аванс.

— Не советую ждать. День X будет 15 января, когда выплачивают официальную часть зарплаты. Тогда все станет ясно, насколько хорошо чувствует себя сеть, — отметил один из сотрудников компании.

Другие работники советуют не паниковать и не нагнетать. Ведь, как стало известно, проверка связана с налогами и это проблема высшего руководства, а не рядовых сотрудников.

Волнуется и другая многочисленная часть коллектива — водители. Многим пришлось провести минувшую ночь в машинах на трассе возле склада. Внутри работали оперативники и никого не пускали.

— Нам же нужно отчитаться, что все развезли и взять новую партию. Начальство сказало ждать. Накануне праздников все раскупают и утром нужно срочно пополнять полки магазинов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06