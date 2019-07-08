2019-07-08T16:41:04+03:00
Общество

За снос незаконных ларьков в Челябинске будет отвечать экс-полицейский

Новым директором МКУ «Городская среда» назначен Александр Грезев
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Незаконных ларьков на городских улицах очень много.Незаконных ларьков на городских улицах очень много.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Челябинске назначен новый руководитель муниципальной организации, которая отвечает за снос незаконных киосков. МКУ «Городская среда» возглавил Александр Грезев.

— Александр Николаевич окончил РАНХиГС при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет большой опыт административно-хозяйственной деятельности, в том числе более 13 лет на руководящих должностях. 10 лет своей жизни посвятил работе в правоохранительных органах, — сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Известно также, что Александр Грезев женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, что прошлый директор ведомства, Сергей Шумаков, написал заявление об увольнении по собственному желанию после первого объезда Натальей Котовой Челябинска в статуе градоначальника. У мэра города появились претензии к обилию ларьков и к тому, что их сносом занимаются уже продолжительное время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Челябинска объявила войну уличной торговле

Власти признают: ларьки и лотки отбросили город в прошлый век (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске на пруду Девичьи слезы утонул 15-летний школьник
Четырехлетняя девочка из Магнитогорска умерла в санатории во время прогулки
Богатые родственники «пожалели» сиротку и навесили на нее долг в 1,5 млн рублей
Флешмоб МВД: южноуральские полицейские выкладывают в соцсети семейные фото
На Иннопроме предприятия Южного Урала презентуют «умное железо»
В Челябинске пенсионеров научат, как дать отпор интернет-мошенникам
Алексей Текслер вручил главе Озерска «синюю папку» с жалобами горожан
Названа причина эвакуации в отеле «Видгоф» в Челябинске
Пьяный бесправник врезался в «Газель» на трассе в Челябинской области
Зэка, сбежавшего из колонии в Челябинской области, не могут найти уже пятый день
Челябинские чиновники в очередной раз объявили войну рекламной расклейке
В мэрии Челябинска выясняют, кто отвечает за подземные переходы в городе
В Челябинске потеплеет до +31 градуса
В мэрии назвали сроки ремонта подземного перехода в центре Челябинска
В Челябинске сбили 7-летнего мальчика
В Челябинске закрыли движение трамваев на Медгородок
Жители Челябинской области забыли ключи в дверях, и их дом обокрали
В самолет, летевший из Антальи в Челябинск, ударила молния
На Северо-Западе Челябинска загорелся автосервис
В магазинах Кургана появились «Корзины доброты», в которых можно оставлять продукты нуждающимся
Алексей Текслер поздравил селян Челябинской области с праздником
Чак-чак и кумыс: Алексей Текслер побывал на областном Сабантуе
Единство мусульман Южного Урала не допустило распространения радикальных течений ислама
В Челябинской области пропала 16-летняя девушка
Алексей Текслер участвовал в пленарном заседании Расулевских чтений