За снос незаконных ларьков в Челябинске будет отвечать экс-полицейский

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-08T16:41:04+03:00

Незаконных ларьков на городских улицах очень много. Фото: Андрей АБРАМОВ

Изменить размер текста: A A

В Челябинске назначен новый руководитель муниципальной организации, которая отвечает за снос незаконных киосков. МКУ «Городская среда» возглавил Александр Грезев.

— Александр Николаевич окончил РАНХиГС при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет большой опыт административно-хозяйственной деятельности, в том числе более 13 лет на руководящих должностях. 10 лет своей жизни посвятил работе в правоохранительных органах, — сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Известно также, что Александр Грезев женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, что прошлый директор ведомства, Сергей Шумаков, написал заявление об увольнении по собственному желанию после первого объезда Натальей Котовой Челябинска в статуе градоначальника. У мэра города появились претензии к обилию ларьков и к тому, что их сносом занимаются уже продолжительное время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Челябинска объявила войну уличной торговле

Власти признают: ларьки и лотки отбросили город в прошлый век (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU