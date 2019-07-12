Алексей Текслер объяснил, почему попросил Ирину Гехт вернуться в Челябинскую область
Сенатор от Челябинской области в Совете Федерации Ирина Гехт 10 июля подала заявление о сложении полномочий. С работы в столице глава региона Алексей Текслер попросили ее вернуться на Южный Урал и вновь заняться социальной политикой.
Ранее Ирина Альфредовна уже занимала пост министра соцотношений, а затем была вице-губернатором. Теперь она возвращается на прежнюю должность, но с небольшим повышением — первого заместителя губернатора.
— Социалка — это одно из самых проблемных направлений. Очевидно, в этой сфере нужны новые решения, изменения к лучшему, причем везде, в больших и малых городах, на селе. Долго думал, кому доверить этот сложный, но такой важный участок. Принял решение назначить руководителем социального блока в правительстве области Ирину Гехт. У нее богатый опыт в этой сфере и, что лично для меня очень важно, прекрасная репутация. Теперь Ирина Альфредовна будет курировать образование, культуру, медицину, спорт, социальную работу. Добро пожаловать в команду! — написал глава региона Алексей Текслер на личной странице во «ВКонтакте».
Ирина Гехт станет первым вице-губернатором Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU