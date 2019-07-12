Алексей Текслер объяснил, почему попросил Ирину Гехт вернуться в Челябинскую область

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-12T07:55:16+03:00

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Сенатор от Челябинской области в Совете Федерации Ирина Гехт 10 июля подала заявление о сложении полномочий. С работы в столице глава региона Алексей Текслер попросили ее вернуться на Южный Урал и вновь заняться социальной политикой.

Ранее Ирина Альфредовна уже занимала пост министра соцотношений, а затем была вице-губернатором. Теперь она возвращается на прежнюю должность, но с небольшим повышением — первого заместителя губернатора.

— Социалка — это одно из самых проблемных направлений. Очевидно, в этой сфере нужны новые решения, изменения к лучшему, причем везде, в больших и малых городах, на селе. Долго думал, кому доверить этот сложный, но такой важный участок. Принял решение назначить руководителем социального блока в правительстве области Ирину Гехт. У нее богатый опыт в этой сфере и, что лично для меня очень важно, прекрасная репутация. Теперь Ирина Альфредовна будет курировать образование, культуру, медицину, спорт, социальную работу. Добро пожаловать в команду! — написал глава региона Алексей Текслер на личной странице во «ВКонтакте».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/719237" frameborder="0"></iframe> Ирина Гехт станет первым вице-губернатором Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU