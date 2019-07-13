Оксана Пушкина рассказала о травле после гибели избитой мужем Даши Рубцовой в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-13T09:19:44+03:00

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Минувшей весной Даша Рубцова из Магнитогорска стала участницей телешоу «Пусть говорят». Молодая женщина рассказала, что после избиения мужем у нее обострилась эпилепсия. Она фактически стала инвалидом. Даша собирала деньги на лечение в Испании, но депутат Государственной думы Оксана Пушкина, которая работает в комитете по вопросам семьи, женщин и детей, уговорила ее лечь в столичную клинику.

Несколько дней назад Даши не стало, а в соцсетях появились негативные отзывы в адрес Пушкиной. Их авторы полагают, что нашу землячку могли спасти за границей.

— Увидев в студии, как Даша падает в обморок, как у нее трясутся руки, я сделала все, чтобы ей помочь. Благодаря руководителю благотворительного фонда «Содружество» врачу-неврологу Марине Дорофеевой была составлена «дорожная карта» по болезни Дарьи. В результате переговоров главный врач городской клинической больницы имени В.М. Буянова Александр Саликов предложил Даше пройти обследование. Девушка прилетела в Москву и в тот же день была госпитализирована. В больнице Дарье предоставили двухместную палату, назначили врача, — рассказала Пушкина в интервью «Вечерней Москве». — Почему произошла трагедия? Потому что российские врачи не умеют лечить людей? Это не так! Трагедия произошла, потому что Дашу избил и покалечил ее муж! Корень этой трагедии — домашнее насилие!

Пушкина рассказала, что ее комитет работает над законопроектом, который обяжет полицию выдавать жертвам домашнего насилия охранный ордер. Он запретит тирану преследовать пострадавшего, выяснять место его пребывания, а также приобретать и использовать любой вид оружия. Обвиняемый будет поставлен на профилактический учет и контроль в органах внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU