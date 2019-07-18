2019-07-18T13:39:45+03:00
Спорт

Челябинский хоккеист Артемий Панарин отдаст часть заработка нуждающимся

Форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» стал самым богатым игроком НХЛ среди россиян
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Артемий Панарин - воспитанник южноуральского хоккея.Артемий Панарин - воспитанник южноуральского хоккея.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Воспитанник южноуральского хоккея Артемий Панарин в этом сезоне станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ среди россиян. А на днях в интервью Артемий заявил, что намерен часть своего заработка пустить на благотворительность.

Для этого он готов вложить миллион долларов в ценные бумаги. С этого ежегодно Панарин будет получать доход в 8%. Такая рента и пойдет на помощь нуждающимся. Для этого хоккеист создаст специальный благотворительный фонд помощи больным детям, пенсионерам и детским домам.

В интервью Панарин заметил, что пока не понимает, как ему отслеживать тех, кто нуждается, и как потратить этот миллион эффективно. Однако добавил, что с каждой зарплаты дополнительно будет вкладывать в ценные бумаги по 100 тысяч долларов. Правда, хоккеист не уточняет, каким нуждающимся — российским или американским — он будет помогать.

Напомним, в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» зарплата Панарина составит 11,6 миллиона долларов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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