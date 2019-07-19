Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

19 Июль 19:14 2019-07-19T19:14:25+03:00

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Вечером 19 июля самолет президента приземлился в аэропорту Магнитогорска. Об этом сообщил журналист кремлевского пула от «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Ожидается, что Владимир Путин примет участие в запуске новой фабрики.

Главу государства в Магнитогорске ждали с самого утра. Однако перед визитом в город металлургов, президент отправился в Иркутскую область — проверить, как идет ликвидация последствий паводка. Охрана первого лица прибыла за два дня до визита и занималась подготовкой к визиту Владимира Путина.

Также 19 июля в Магнитогорске масштабно отмечают День металлурга. Но ко времени окончания рабочей поездки президента, он, вероятно, уже завершится.

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ИСТОЧНИК KP.RU