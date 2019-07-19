Песков: Владимир Путин не поедет к рухнувшему дому в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 07:03 2019-07-19T07:07:05+03:00

Президент посетит только открытие нового производства и встретится с металлургами

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19 июля у президента запланирован визит в Магнитогорск. Неофициально сообщалось, что Владимир Путин примет участие в открытии нового производства и посетит сквер, на месте рухнувшего дома по проспекту Карла Маркса, 164. Однако как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин не поедет к месту трагедии. Об этом пишут РИА «Новости».

Также 19 июля у Владимира Путина запланировано совещание в Иркутске. Об этом сообщил журналист кремлевского пула из «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Визит президента в Челябинскую область также приурочен ко Дню металлурга. Жители Магнитогорска обсуждают чистый воздух и ясное небо в городе накануне визита главы государства. Кстати, сотрудники ФСО, которые занимаются безопасностью первого лица, прибыли на Южный Урал за два дня до приезда Владимира Путина.

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ИСТОЧНИК KP.RU