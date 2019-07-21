«Символизируют болото»: жители Челябинска раскритиковали бронзовых лягушек за 820 тысяч рублей, украсивших берег Миасса

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-21T11:59:59+03:00

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Новый монумент в виде двух лягушек, играющих на саксофоне и трубе, установили в центре Челябинска. Он вызвал бурные обсуждения среди горожан. Напомним, еще на стадии проекта многие критично отнеслись к скульптуре. Основные претензии были к ее цене — 820 тыс. руб. Сейчас горожане не поняли задумки автора.

— Интереснее, когда монументы что-то символизируют, а не просто так, — пишут челябинцы в соцсети.

— Символизируют болото грязное, вот что. Ведь очень грязная речка у нас, — прокомментировала подписчица группы «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в VK Наталья Котова.

— Лучше бы речку почистили, — соглашается еще одна челябинка Евгения Сидорова.

Также один из комментаторов заметил, что лягушка с саксофоном странно выглядит со спины.

Впрочем, это закон соцсетей: довольный промолчит, недовольный напишет. Судя по тому, что горожане делают селфи с лягушками, они многим нравятся. Местные жители уже придумали легенду: потри бронзового лягушонка, и заветное желание исполнится.

Скульптура называется «Джаз». Эту музыку в Челябинске любят и уважают. У нас часто проходят международные джазовые фестивали.

Скоро вокруг монумента появятся красивые клумбы и полированные камни. А пока композиция не закончена, и, наверное, оценивать ее рано.

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ИСТОЧНИК KP.RU