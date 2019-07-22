Стало известно, что станет с масштабным конгресс-холлом в Челябинске после разделения саммитов
Вечером 19 июля стало известно, что часть саммитов ШОС и БРИКС у Челябинска забирает Санкт-Петербург. В частности туда переносится визит президентов стран-участниц. На Южном Урале остается деловая, спортивная и культурная части. Уже известно, что выделенные региону федеральные деньги на подготовку к саммитам останутся у нас: дороги починять, скверы построят, центр благоустроят.
Но что будет с самым масштабным проектом — конгресс-холлом на реке Миасс? КП-Челябинск адресовала этот вопрос гендиректору хозпартнерства «Конгресс-холл» Виталию Передерию. Эта структура отвечает за строительство объекта.
— Мы строим его независимо от саммитов и ждем инвесторов. Есть проект и мы по нему выполняем работы в пределах той доли, которая нам определена. Это инженерные коммуникации, канализация, обустройство набережной. Вторую часть — возведение самого здания — должен построить инвестор. Его мы до сих пор ждем, — рассказал Передерий.
На улице Труда возводят еще один конгресс-холл. Это частный проект, который после саммитов превратят в торговый комплекс.
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ИСТОЧНИК KP.RU