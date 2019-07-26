Глава региона посетил с рабочим визитом Чебаркульский район
25 июля Алексей Текслер посетил Чебаркульский район. Здесь проходил праздник «День поля-2019». Кроме открытия мероприятия, глава региона также ознакомился с проблемами курортной зоны Южного Урала.
— Как и везде, есть что улучшать. Не во всех поселках проведен газ. Сейчас готово 13 проектов по газификации. Планировали исполнить их за три года. Принял решение сделать за два. Есть проблемы с дорогами между поселениями, мостовыми переходами. Где-то прекращены пассажирские перевозки, жители остались без рейсовых автобусов. Нужно принимать меры, — написал Текслер на личной странице во «ВКонтакте».
Также жители пожаловались на перебои с вывозом мусора. Глава региона поставил проблему на контроль. В процессе визита Алексея Текслера коснулись и других значимых социальных тем. Было принято решение о строительстве школы в селе Сарафоново и реконструкции кровли больницы в Кундравах.
ИСТОЧНИК KP.RU