2019-07-26T12:55:11+03:00
Общество

Молодой паре из Челябинска, собравшей за сутки миллион на операцию будущему ребенку, отказали в визе в Германию

Будущие родители хотели прооперировать кроху с тяжелым заболеванием в утробе
Валентина ВАГАНОВА
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Дочку будут оперировать в России, сразу после рождения. Фото из семейного архиваДочку будут оперировать в России, сразу после рождения. Фото из семейного архива
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Супруги Романенко не смогли вылететь за границу, чтобы сделать операцию своей еще не родившейся дочке. У ребенка — спинномозговая грыжа. Девочка может родиться инвалидом. В России эта патология звучит, как приговор, и врачи намекнули на аборт. Но в Германии делают операции, которые могут все исправить. Правда, они стоят больше миллиона.

Благодаря неравнодушным людям из разных городов страны и мира, Алена и Алексей собрали нужную сумму всего за сутки! Однако въезд в Германию им запретили.

— Нам отказали в визе дважды. Эмоции и мысли у нас разные. Но мы знаем, что сделали от себя все возможное и есть вещи, на которые мы не в силах повлиять. Сейчас снова в Санкт-Петербурге, наблюдаемся в центре Алмазова, общаемся с нейрохирургом и пытаемся оформиться по квоте на роды. В планах оперировать дочку здесь, сразу после рождения, — написала Алена на своей странице в «Инстаграм».

Ребята рассказали, что не будут тратить собранные деньги. Неизвестно, сколько потребуется средств на лечение ребенка после рождения.

— Эти деньги будут лежать, и ждать своего предназначения. Если вдруг нам не понадобятся, или что-то останется, мы обязательно пустим эти финансы на помощь деткам с такой же патологией. Я создам раздел в «вечных» сторис, куда выложу чеки со всех уже осуществленных затрат. Спасибо всем, кто продолжает переживать и молиться за нашу дочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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