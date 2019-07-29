У жителя Челябинска сняли 299 рублей за поездку на трамвае
Безналичный расчет в челябинских трамваях ввели в начале июля. Система, действительно, удобная. Вот только поначалу горожане жаловались, что терминал принимал не все карты. А в воскресенье, 28 июля, у пассажира случайно сняли за поездку в 13 раз больше положенного.
— Я пробил картой один раз проезд, потом, через час, я посмотрел приложение банка на телефоне, и за проезд в одну сторону у меня сняли 299 рублей, — написал Сергей в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт».
В билете указана сумма 23 рубля. Видимо, оплата не прошла с первого раза и кондуктор попробовала повторно.
— Зачем вводят проезд с оплатой банковских карт, если прошло, грубо говоря, месяц, а программное обеспечение не могут нормально настроить, — возмущен пассажир.
Он намерен обратиться в транспортное предприятие за разъяснениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU