У жителя Челябинска сняли 299 рублей за поездку на трамвае

СЕГОДНЯ 06:29 2019-07-29T06:37:29+03:00

Челябинец приложил к посту фото билета и скриншоты из приложения банка. Фото: Челябинский транспорт

С него списали деньги не за одну, а за 13 поездок

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Безналичный расчет в челябинских трамваях ввели в начале июля. Система, действительно, удобная. Вот только поначалу горожане жаловались, что терминал принимал не все карты. А в воскресенье, 28 июля, у пассажира случайно сняли за поездку в 13 раз больше положенного.

— Я пробил картой один раз проезд, потом, через час, я посмотрел приложение банка на телефоне, и за проезд в одну сторону у меня сняли 299 рублей, — написал Сергей в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт».

В билете указана сумма 23 рубля. Видимо, оплата не прошла с первого раза и кондуктор попробовала повторно.

— Зачем вводят проезд с оплатой банковских карт, если прошло, грубо говоря, месяц, а программное обеспечение не могут нормально настроить, — возмущен пассажир.

Он намерен обратиться в транспортное предприятие за разъяснениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU