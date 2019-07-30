Банк объяснил, почему за проезд на трамвае в Челябинске списали 299 рублей
Не так давно в троллейбусах и трамваях Челябинска запустили бесконтактную оплату банковской картой или телефоном. Уже с самого начала с системой возникли сложности. А накануне у горожанина списали за проезд в трамвае 299 рублей. Банк, которым пользуется пассажир, объяснил, почему такое случилось.
— Кратковременный технический сбой произошел у одного из участников процесса, осуществляющего прием и проведение платежей. После получения информации о сбое, банк сразу подключился к решению проблемы, и уже в ближайшие дни будет произведен автоматический возврат излишне списанных средств клиентов, — сообщает пресс-служба «Сбербанка».
Руководитель МУП «СОДД» — структуры, которая отвечает за оплату проезда, сообщил КП-Челябинск, что если у кого-то из пассажиров спишут больше положенного, то ему обязательно вернут деньги и не возьмут плату за совершенную поездку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU