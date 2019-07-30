2019-07-30T14:44:22+03:00
Общество

Банк объяснил, почему за проезд на трамвае в Челябинске списали 299 рублей

Пока деньги челябинцы не вернули
Андрей АБРАМОВ
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У пассажира трамвая в Челябинске списали с банковской карты 299 рублей за билет в трамвае.У пассажира трамвая в Челябинске списали с банковской карты 299 рублей за билет в трамвае.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Не так давно в троллейбусах и трамваях Челябинска запустили бесконтактную оплату банковской картой или телефоном. Уже с самого начала с системой возникли сложности. А накануне у горожанина списали за проезд в трамвае 299 рублей. Банк, которым пользуется пассажир, объяснил, почему такое случилось.

— Кратковременный технический сбой произошел у одного из участников процесса, осуществляющего прием и проведение платежей. После получения информации о сбое, банк сразу подключился к решению проблемы, и уже в ближайшие дни будет произведен автоматический возврат излишне списанных средств клиентов, — сообщает пресс-служба «Сбербанка».

Руководитель МУП «СОДД» — структуры, которая отвечает за оплату проезда, сообщил КП-Челябинск, что если у кого-то из пассажиров спишут больше положенного, то ему обязательно вернут деньги и не возьмут плату за совершенную поездку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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