Назначен новый главный чиновник по дорогам в Челябинске
5 августа на аппаратном совещании в администрации Челябинска был представлен новый начальник управления дорожного хозяйства. Им стал Ринат Кучитаров. Ранее он руководил ООО «Красноармейское ДРСУ». Это структура занималась ремонтом дорог в одноименном районе.
Прошлый начальник — Александр Шабалин — свое кресло потерял еще в начале июля. Его работой были недовольны простые горожане. А когда новый глава региона Алексей Текслер пообщался с ним в паре рабочих поездок, то сделал вывод о его некомпетентности.
В этом году в Челябинске возникли проблемы с ремонтом дорог. Из-за претензий ФАС к аукционам и подрядчикам, работы долго откладывали.
ИСТОЧНИК KP.RU