Назначен новый главный чиновник по дорогам в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-05T08:14:43+03:00

Им стал «варяг» из области

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5 августа на аппаратном совещании в администрации Челябинска был представлен новый начальник управления дорожного хозяйства. Им стал Ринат Кучитаров. Ранее он руководил ООО «Красноармейское ДРСУ». Это структура занималась ремонтом дорог в одноименном районе.

Прошлый начальник — Александр Шабалин — свое кресло потерял еще в начале июля. Его работой были недовольны простые горожане. А когда новый глава региона Алексей Текслер пообщался с ним в паре рабочих поездок, то сделал вывод о его некомпетентности.

В этом году в Челябинске возникли проблемы с ремонтом дорог. Из-за претензий ФАС к аукционам и подрядчикам, работы долго откладывали.

ИСТОЧНИК KP.RU