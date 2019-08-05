2019-08-05T08:14:43+03:00
Общество

Назначен новый главный чиновник по дорогам в Челябинске

Им стал «варяг» из области
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Назначен новый начальник управления дорожного хозяйства.Назначен новый начальник управления дорожного хозяйства.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

5 августа на аппаратном совещании в администрации Челябинска был представлен новый начальник управления дорожного хозяйства. Им стал Ринат Кучитаров. Ранее он руководил ООО «Красноармейское ДРСУ». Это структура занималась ремонтом дорог в одноименном районе.

Прошлый начальник — Александр Шабалин — свое кресло потерял еще в начале июля. Его работой были недовольны простые горожане. А когда новый глава региона Алексей Текслер пообщался с ним в паре рабочих поездок, то сделал вывод о его некомпетентности.

В этом году в Челябинске возникли проблемы с ремонтом дорог. Из-за претензий ФАС к аукционам и подрядчикам, работы долго откладывали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся
Дружба народов. Алексей Текслер провел уик-энд в Уфе
В помощь маленькой девочке Лере: Алексей Текслер открыл фестиваль «Достигая цели!»
ВТБ Пенсионный фонд начал сотрудничество с Челябинским механическим заводом
За два выходных дня на дорогах Челябинской области задержали 182 пьяных автомобилиста
В Челябинской области сгорело кафе активистки, выступающей против ГОКа
Мэрия Челябинска проверит состояние ступеней перехода, где погиб пенсионер
Садоводы ставят ловушки-удавки на собак в Челябинской области
В Челябинске заметили автомобиль «отдела по борьбе с понтами»
Названы школы Челябинска, где будет больше всего первоклассников в этом году
Автомобиль с молодыми людьми врезался в фонарный столб в Челябинске
Глава Челябинска Наталья Котова устроила разнос подчиненным за ямы на дорогах
Жители Челябинской области исполнят мечту парня, спасшего тонущих детей ценой своей жизни
Карты Google назвали военкомат в Челябинской области ночным клубом
Полиция Челябинска, патрулируя улицы, задержала трех горожан с крупным количеством наркотиков
В Челябинской области таксист высадил женщин из машины, потому что от них пахло... рыбой
«На вас оформили кредит»: мошенники шантажируют жителя Челябинска, потерявшего документы
Собака поселилась на могиле девушки в Челябинской области
Очевидцы засняли полыхающий автомобиль на выезде из Магнитогорска
Четыре человека погибли в автокатастрофе с двумя фурами на трассе в Курганской области
«Все как урбанист завещал»: в Челябинске чиновники приписали рухнувшему столбу важные функции
«Тракторозаводскому приготовиться»: последний этап отключения горячей воды стартует в Челябинске 6 августа
Иномарка, набитая гастарбайтерами, попала в аварию на трассе под Челябинском
Погорельцам многоэтажки под Челябинском, где сгорели несколько квартир, выделят жилье
В центре Челябинска иномарка пробила дорожное ограждение и застряла между деревом и домом
По центру Челябинска проехали сотни велосипедистов