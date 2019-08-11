«Трактор» одержал вторую победу на Кубке губернатора Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-11T17:42:38+03:00

Со счетом 2:1 «медведи» взяли верх в игре с «Северсталью»

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В первом матче черно-белые переиграли Сборную Кубка губернатора — 5:2 (голы: Жиляков, Кручинин — 2, Карлин, Коньков). Сегодня, 11 августа «Трактор» снова добился победы с минимальным счетом — 2:1 (голы: Косов, Подкорытов).

Во вторник, 13 августа болельщиков ждет южноуральское дерби. «Трактор» сразится с магнитогорским «Металлургом». Оба клуба выиграли свои матчи на Кубке губернатора Челябинской области, и в заключительной игре определится победитель турнира. Начало в 19.00 (цена билетов 300 рублей). В этот же день «Северсталь» сыграет со Сборной Кубка губернатора (начало в 15.00, билеты — 100 рублей).

Результаты остальных матчей: «Металлург» — Сборная Кубка губернатора» — 3:1, «Металлург» — «Северсталь» — 2:1.

Кстати, 13 августа на матче «Трактор» — «Металлург» станет известно имя победителя в розыгрыше квартиры-студии.

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