«Давление и пресс»: Сергей Ковалев высказался о предстоящем бое с Энтони Ярдом в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-12T10:40:15+03:00

Крашер рассказал, что для него значит защита чемпионского титула в родном городе

Изменить размер текста: A A

24 августа в ЛА «Трактор» пройдет вечер профессионального бокса. Главным из 10 заявленных поединков станет бой действующего чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и Энтони Ярда из Великобритании.

Накануне турнира Сергей Ковалев высказался о предстоящем поединке. Для него это будет первый бой в профессиональной карьере в родном Челябинске.

— Бой дома — это давление и пресс. Для меня это дополнительная ответственность, которая не облегчает само событие. Я должен совладать с собой. В первую очередь, психологически. Надо выиграть достойно, зрелищно, а не «абы как». Мне, как жителю моего родного Челябинска, хочется, чтобы этот бой запомнился на долгие годы для тех, кто туда придет посмотреть воочию, — отметил в интервью организаторам Сергей Ковалев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз на бой Ковалев — Ярд: драться на Родине — большой минус для Крашера

Эксперты дали прогноз на бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд 24 августа 2019 года в Челябинске. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU