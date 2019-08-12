«Давление и пресс»: Сергей Ковалев высказался о предстоящем бое с Энтони Ярдом в Челябинске
24 августа в ЛА «Трактор» пройдет вечер профессионального бокса. Главным из 10 заявленных поединков станет бой действующего чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и Энтони Ярда из Великобритании.
Накануне турнира Сергей Ковалев высказался о предстоящем поединке. Для него это будет первый бой в профессиональной карьере в родном Челябинске.
— Бой дома — это давление и пресс. Для меня это дополнительная ответственность, которая не облегчает само событие. Я должен совладать с собой. В первую очередь, психологически. Надо выиграть достойно, зрелищно, а не «абы как». Мне, как жителю моего родного Челябинска, хочется, чтобы этот бой запомнился на долгие годы для тех, кто туда придет посмотреть воочию, — отметил в интервью организаторам Сергей Ковалев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прогноз на бой Ковалев — Ярд: драться на Родине — большой минус для Крашера
Эксперты дали прогноз на бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд 24 августа 2019 года в Челябинске. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU