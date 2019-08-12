2019-08-12T10:40:15+03:00
Спорт

«Давление и пресс»: Сергей Ковалев высказался о предстоящем бое с Энтони Ярдом в Челябинске

Крашер рассказал, что для него значит защита чемпионского титула в родном городе
Алексей МИКУШИН
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Ковалев выйдет на ринг против Энтони Ярда 24 августа.Ковалев выйдет на ринг против Энтони Ярда 24 августа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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24 августа в ЛА «Трактор» пройдет вечер профессионального бокса. Главным из 10 заявленных поединков станет бой действующего чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и Энтони Ярда из Великобритании.

Накануне турнира Сергей Ковалев высказался о предстоящем поединке. Для него это будет первый бой в профессиональной карьере в родном Челябинске.

— Бой дома — это давление и пресс. Для меня это дополнительная ответственность, которая не облегчает само событие. Я должен совладать с собой. В первую очередь, психологически. Надо выиграть достойно, зрелищно, а не «абы как». Мне, как жителю моего родного Челябинска, хочется, чтобы этот бой запомнился на долгие годы для тех, кто туда придет посмотреть воочию, — отметил в интервью организаторам Сергей Ковалев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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