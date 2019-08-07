Прогноз на бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд 24 августа 2019 года в Челябинске: драться на Родине — большой минус для Ковалева

В Челябинске 24 августа в бою за титул чемпиона мира WBO в весовой категории 79,4 кг сойдутся суперзвезда мирового бокса Сергей Ковалев и главная надежда Британии Энтони Ярд. Это будет первый поединок российского Крашера в родном городе в профессиональной карьере. Эксперты дали прогноз на бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд 24 августа 2019 года в Челябинске.

Напомним, Ковалев будет отстаивать свой чемпионский титул, завоеванный в феврале этого года в реванше с Альваресом. Энтони Ярд — претендент на этот титул, в случае победы заберет чемпионский пояс у Ковалева.

Кстати, в одном из своих интервью Ковалев признался, что не намерен долго оставаться на ринге. Главное сейчас — заработать побольше денег, чтобы хватило на содержание виллы во Флориде, где он сейчас живет вместе с семьей — супругой и двумя маленькими детишками.

Правда, не обходится и без скандалов за пределами ринга и даже на борту самолета.

ЗДЕСЬ НЕТ СЛАБЫХ

Первый наставник Сергея Ковалева, мастер спорта России, тренер спортшколы «Алмаз» Сергей Новиков считает, что Крашеру будет особенно сложно биться в Челябинске:

— Слабых в битве за чемпионский титул не бывает. В таких боях на кон поставлено многое. Итог, как правило, это цена ошибки. Часто одной единственной. То, что Ковалев будет драться в родном Челябинске — для него это минус. Все из-за большой ответственности перед своими зрителями. Ведь почти все свои бои он проводил в Северной Америке, а в России засветился лишь однажды — в 2016 году в Екатеринбурге дрался с малазийцем Чилембой. На профессиональный ринг в Челябинске он никогда не выходил, — рассуждает Сергей Новиков.

Сергей Ковалев часто бывает в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Вы помните Сергея в юношеском возрасте? Его талант сразу можно было разглядеть?

— Сложно сказать. Он был просто другой. Что его отличало? Настойчивость. Он старался добиваться цели любой ценой. Таких в хорошем смысле упертых боксеров я пока сейчас не вижу.

— Некоторые полагают, что Сергей поздно начал готовиться к бою из-за неясности с местом проведения.

— Да, я слышал такие разговоры. Может, и запоздал на месяц. Но Ковалеву с его опытом, уверен, хватает времени для полноценной подготовки к бою.

— Как тренер, что бы посоветовали Сергею?

— Сейчас уже поздно что-то советовать. Все начинается месяца за два-три до боя, когда идет главный этап подготовки. А непосредственно перед боем? Сделать выводы из проигранных боев. Держать себя в руках. Ни при каких обстоятельствах и провокациях не срываться. Знать то, что не надо делать. Держать дистанцию. Четко, на все 100 процентов следовать тренерской установке.

А еще, чтобы не было чрезмерной уверенности в своих силах. Нужно всегда опасаться противника. Чувство опасности должно оставаться. Ярд тоже не сидит сложа руки. У него тоже есть свой тренер, свой тактический план.

Знаю, что недавно Сергей прилетел из Флориды в Москву и начал подготовку к бою уже в России. Нужно акклиматизироваться, привыкнуть к нашему часовому поясу.

ОПЫТ ВАЖНЕЕ

Федор Шарафисламов, заслуженный тренер России, директор споршколы «Буревестник»:

— Я помню Сергея, когда еще он был совсем мальчишкой. Но уже тогда на тренировках и соревнованиях он выделялся среди сверстников. Была и есть в нем какая-то целеустремленность, мотивация. Он во всем старался быть первым. Он техничный, волевой боксер, всегда старается переиграть своего противника.

Да, его нынешний соперник помоложе. Энтони Ярду 27 лет против 36 у Сергея. Он из Англии — с родины бокса. Говорят, родился в неблагополучном, полукриминальном районе Лондона. Боксом начал заниматься поздновато. Его послужной список впечатляет — 18 боев и 18 побед, из них 17 нокаутом. У Ковалева 36 боев и 28 нокаутов. Кстати, Сергей тоже родился и жил в далеко не в «мажорских» районах. Так, что в этом они чем-то схожи (улыбается).

По мнению экспертов, Ковалеву будет морально сложно на ринге в родном городе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но я думаю, в бою Ковалев — Ярд опыт Сергея возьмет свое. Да, у обоих боксеров очень хорошо поставлены нокаутирующие удары, оба прекрасно работают на средней дистанции, могут добивать соперника повторными ударами. Но, повторю, опыт здесь важнее, и преимущество будет на стороне Ковалева.

Помню, работал на тренировочных сборах в 2008 году вместе со сборной командой России в подмосковном Чехове. Ковалев тогда был одним из главных кандидатов в национальную команду на Олимпийские игры 2008 года, которые проходили в Пекине. Сергей был тогда здорово готов. Считаю, был лучше всех. Но в команду в его весовой категории взяли Артура Бетербиева. Тот на Олимпиаде так и не смог завоевать медаль. Наверное, у Ковалева осталась какая-то обида. Вероятно, поэтому он постоянно говорит о том, что хочет провести бой с Бетербиевым, который «перешел ему дорогу» и позже стал чемпионом мира. После несостоявшейся Олимпиады Ковалев почти сразу подался в профессионалы.

А так Сергей человек очень позитивный, отзывчивый. Его очень уважают в мире бокса. Это уникальный спортсмен, который стал чемпионом мира сразу по трем профессиональным версиям. Таких достижений в профессиональном боксе южноуральцы еще не добивались.

ШАНСЫ 80 НА 20

Чемпион России, ныне директор промоутерской компании «Бокс-менеджмент» и тренер спортшколы по боксу «Алмаз» Сергей Галикиев считает, что шансы в поединке Ковалев — Ярд: 80 на 20 в пользу первого.

— Все свои бои Ярд провел у себя на родине в Англии. То есть, он боксер местного пошиба. В числе его оппонентов не было никого из верхних строчек боксерской элиты. Да, он обученный, знает многие тонкости. Но про Ярда говорят, что это боксер не очень высокого уровня. Однако это бокс. Его еще называют видом спорта одного удара. Все может начаться и закончиться хоть за пару секунд до конца, хоть на самом старте. Вот и в проигранном поединке с Андре Уордом Ковалев очень хорошо начал бой и мог все решить уже в первом раунде. Но Уорд выстоял и, по мнению судей, одержал победу. Но я ставлю исключительно на Ковалева. Он сейчас первый номер. Ярд, если не ошибаюсь, стоит в рейтинге на третьем месте. Но по другим рейтинговым оценкам в своем весе он на 9-10 местах, — отмечает Сергей Галикиев.

Букмекеры отдают предпочтение Ковалеву.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

На кого ставят букмекеры

Букмекеры полагают, что выиграет Ковалев. Шансы на победу Сергея оцениваются в два раза выше. Правда, есть еще вариант ничейного результата, и здесь коэффициент очень высок.

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Ковалев. 36 лет. Рост 183 см. Родился в Копейске. Жил в Челябинске. Первый бой на профессиональном ринге провел в 2010 году. Чемпион мира по трем версиям мирового профессионального бокса. 37 боев, 33 победы (28 нокаутов, 3 поражения, 1 ничья). Является лидером среди боксеров-профи по количеству побед в боях за чемпионские титулы. Сейчас вместе с семьей проживает в США (штат Флорида).

Энтони Ярд. 27 лет. Рост 183 см. Родился в Лондоне (Англия). Первый бой на профессиональном ринге провел в 2015 году. 18 боев, 18 побед (17 нокаутов).

КСТАТИ

Бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд пройдет 24 августа в ЛА «Трактор» в рамках вечера профессионального бокса. Начало в 17.00. В программе турнира еще четыре титульных поединка и пять рейтинговых боев (всего 10).

Титульные поединки:

Алексей Папин — Илунги Макабу (Конго) — бой за титул WBC Silver

Евгений Романов — Родни Эрнандес (США) — бой за титул WBO Global.

Эржан Тургумбеков — Георгий Лашко — бой за титул EBP

Акжол Сулайманбек Уулу (Кыргызстан) — Сибусисо Зинганге (ЮАР) — бой титул WBA Asia

Стоимость билетов на вечер бокса — от 1700 до 20 000 рублей (в зависимости от сектора). Организаторы говорят, что самые дорогие билеты в VIP-сектор уже распроданы. Однако, на более дешевые места билеты еще есть в продаже.