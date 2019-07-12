Бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд 24 августа 2019 года: поединок состоится в Челябинске

Сергей Ковалев по прозвищу Крашер в последнее время часто повторял, что защищать титул чемпиона мира по версии WBO он намерен у себя на Родине. И то верно — действующий чемпион имеет право ставить свои условия. Теперь стало известно: бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд пройдет 24 августа 2019 года в Челябинске.

Напомним, Сергей Ковалев вернул себе титул чемпиона мира 2 февраля, победив Элейдера Альвареса. Следующий шаг — защита титула. Претендент — 27-летний Энтони Ярд. Дата и место проведения этого поединка постоянно менялись. Сначала сообщали, что бой пройдет в конце июня в России. Потом поползли слухи, что боксеры будут драться в Великобритании. И вот появилась ясность.

Ковалев уже не раз заявлял, что хотел бы провести поединок в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Защита титула состоится 24 августа в Челябинске — на родине Сергея Ковалева, — сообщили в Федерации бокса России.

Скорее всего, грандиозный бой пройдет в арене «Трактор». На этот поединок, разумеется, приедут болельщики не только со всей России, но и с различных концов планеты.

Промоутеры считают, что призовой фонд поединка в Челябинске, скорее всего, будет поделен в соотношении 70 на 30 в пользу Ковалева.

Сергей Ковалев проведет бой с Энтони Ярдом 24 августа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Ковалев

В свои полные 36 лет «Крашер»вошел в число самых прославленных бойцов планеты.

Впервые надел перчатки в родном шахтерском Копейске. Позже семья переехала в Челябинск. Уже став именитым спортсменом, Ковалев переехал в США и купил дом на побережье во Флориде. Воспитывает сына и дочь.

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