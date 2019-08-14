2019-08-14T10:22:54+03:00
Общество

Космические спасатели из Челябинской области готовятся к запуску корабля с роботом «Федором»

В тренировке участвуют около 100 военнослужащих
Андрей АБРАМОВ
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Робот Федор проходит предполетное тестирование на «Байконуре». Фото: РоскосмосРобот Федор проходит предполетное тестирование на «Байконуре». Фото: Роскосмос
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В Челябинской области базируется поисково-спасательная группа Министерства обороны. Эти спецы встречают всех космонавтов, которые возвращаются на Землю на территорию РФ. Кроме того, группа обеспечивает безопасность при запуске летательных аппаратов с Байконура. Вскоре в космос должен полететь корабль «Союз МС-14», на борту которого будет находиться робот «Федор» из Магнитогорска. Отправка запланирована на 22 августа.

— Подготовка проходит в Челябинской области, спасатели выполняют прыжки с парашютом с высоты около 1500 метров на водную поверхность, отрабатывают эвакуацию капсулы из воды на сушу при помощи поисково-эвакуационных машин-амфибии «Синяя птица». Кроме того, совместно с экипажем вертолета Ми-8, будет проводиться эвакуация условного космонавта при помощи грузоподъемного устройства, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ЦВО.

К подготовке к запуску «Союза МС-14» участвуют около 100 военных спасателей и 20 единиц техники. Завершатся тренировки 16 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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