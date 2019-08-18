В Магнитогорске нашли семейство загадочных грибов
Владелец необыкновенной находки выложил пару фотографий в социальных сетях. Он не стал писать, где их нашел. Просто ограничился вопросом:
— Есть тут грибники? Кто знает что это за грибы?
Тут же разгорелся жаркий спор:
— Ложный опенок!
— Это маслята... Они могут и семейством расти.
— У маслят губка абсолютно другая.
— Это - Рядовка скученная.
— Те, кто пишет «опята» и «ложные опята», не ходите лучше в лес, а если ходите, то ни одного грибочка не берите...
— Грибы нужно фотографировать в природной среде и не мытые, со всех сторон и в разрезе. А так вам даже самые заядлые грибники точно не скажут .
— Это точно не опята. У опят, даже переросших, есть на ножке юбочка. Лучше выбросить!
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