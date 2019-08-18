В Магнитогорске нашли семейство загадочных грибов

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-18T13:04:23+03:00

Что это за чудо такое? Фото: vk.com/magnitkacity

Никто не знает, как они называются

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Владелец необыкновенной находки выложил пару фотографий в социальных сетях. Он не стал писать, где их нашел. Просто ограничился вопросом:

— Есть тут грибники? Кто знает что это за грибы?

Тут же разгорелся жаркий спор:

— Ложный опенок!

— Это маслята... Они могут и семейством расти.

— У маслят губка абсолютно другая.

— Это - Рядовка скученная.

— Те, кто пишет «опята» и «ложные опята», не ходите лучше в лес, а если ходите, то ни одного грибочка не берите...

— Грибы нужно фотографировать в природной среде и не мытые, со всех сторон и в разрезе. А так вам даже самые заядлые грибники точно не скажут .

— Это точно не опята. У опят, даже переросших, есть на ножке юбочка. Лучше выбросить!

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