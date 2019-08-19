2019-08-19T10:09:56+03:00
Общество

В мэрии объяснили, зачем Челябинску нужно новое транспортное предприятие

Чиновники заявляют, пассажирские перевозки в городе станут прозрачнее
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске создадут очередной транспортный МУП.В Челябинске создадут очередной транспортный МУП.Фото: Андрей АБРАМОВ
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О создании нового транспортного МУПа и.о. мэра Челябинска Наталья Котова заявила на минувшей неделе. Случилось это во время встречи главы региона Алексея Текслера с работниками тракторного завода. Наталью Котову пригласили, чтобы дать ответы на вопросы по развитию Челябинска.

— Весь транспорт, который еще на ходу и 66 новых автобусов, которые до конца года придут в город, мы объединим в одно муниципальное унитарное предприятие, — объявила тогда Котова.

В понедельник, 19 августа, на аппаратном совещании объяснила, что сейчас в Челябинске несколько транспортных МУПов, часть которых проходит процедуру банкротства. Все машины и вагоны действующее предприятие передало в аренду ООО.

Котова подчеркнула, что все запутанно и нецелесообразно. «Мути» нагоняют и нелегальные маршрутки, процветающие в Челябинске. Цель нововведений Котовой — сделать схему организации максимально прозрачной, чтобы транспорт работал, как часы. И убрать из города перевозчиков-нелегалов. Легальные перевозчики должны работать по единым с муниципальным транспортом строгим правилам, установленным муниципалитетом.

Кстати, 19 августа, власти города заключат последний в этом году, четвертый, контракт на поставку низкопольных автобусов на газомоторном топливе. В город партия должна прийти в октябре. Но по договоренности с мэрией первые 10-15 машин поставщик должен привезти в конце августа — начале сентября. Котова надеется, что производитель свое слово сдержит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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