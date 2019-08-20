Стало известно, когда Сергей Ковалев приедет в Челябинск на бой с Ярдом

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-20T11:10:02+03:00

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Столица Южного Урала на этой неделе превратится в центр мирового профессионального бокса. В субботу, 24 августа в ЛА «Трактор» действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Серей Ковалев будет защищать титул в поединке против англичанина Энтони Ярда, который пока не знает поражений на профессиональном ринге .

Организаторы турнира сообщили, что Ковалев вместе со своей командой тренеров и помощников прилетает в Челябинск уже сегодня, 20 августа, и продолжит подготовку уже в родном городе.

Турниру будут предшествовать целый ряд «разогревочных» мероприятий с розыгрышами призов на площадке перед ареной «Трактор». Вход свободный. 22 августа Ковалев и Ярд проведут открытую тренировку (18.30). 23 августа — взвешивание участников турнира, фото- и автограф-сессия и хип-хоп выступление легенды бокса Рой Джонса-младшего (19.00).

Начало турнира 24 августа в 17.00 в ЛА «Трактор». Кстати, в рамках чемпионского турнира пройдет еще девять титульных и рейтинговых поединков.

ИСТОЧНИК KP.RU