Жителей Челябинска просят покинуть жилье на 10 дней для уборки квартиры соседки с синдромом Плюшкина

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-21T18:10:32+03:00

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Жильцы челябинской пятиэтажки по улице Блюхера десять лет страдают от соседки, превратившей свою квартиру в помойку. Причем вонь, грязь, тараканы — малая из бед. Пенсионерка еженедельно топит соседей и уже два раза устраивала пожар.

По словам жителей дома, старушка тащит к себе домой мусор отовсюду, а еще подбирает с улицы собак. Сейчас их в квартире около девяти.

Соседи жаловались во все инстанции, но безрезультатно. После внимания прессы к этой проблеме, дело сдвинулось в мертвой точки. Дочь пенсионерки, которая проживает отдельно, пошла на контакт с жителями. Она заберет мать к себе, а за квартиру возьмется клининговая служба.

— Сначала вывезут собак, их заберет приют. Соседей попросили съехать на время клининга, особенно, у кого дети. Примерно дней на десять. Будет мощная химобработка. Да и когда разгребать начнут квартиру, хоть как будет стоять жуткая вонь, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск житель дома Илья.

Убирать захламленную квартиру начнут на днях.

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ИСТОЧНИК KP.RU