Россиянка случайно родила во время отпуска в Турции и теперь не может забрать сына домой

СЕГОДНЯ 20:02 2019-08-26T20:02:18+03:00

Иностранные врачи выставили семье огромный счет, ведь малыш родился недоношенным и его пришлось поместить в специальный инкубатор

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32-летняя Наталья Михайлова из Челябинска родила первенца на отдыхе в Турции. Она планировала отдохнуть и набраться сил на Средиземном море до родов, которые планировались на октябрь. Но судьба распорядилась иначе: мальчуган появился на свет на седьмом месяце беременности.

Когда у женщины внезапно отошли воды, супруг, находившийся с ней поездке, помог добраться до местной клиники и на смеси английского и языка жеста объяснить, что случилось. Наталье сделали кесарево сечение. Но малышу нужна долгая реабилитация. Ребенок родился с экстремально маленьким весом (всего 1270 граммов) и небольшим ростом — 37 см. Малыша сразу положили в кювез и подключили к искусственной вентиляции легких. Это случилось 18 августа. Сейчас ребенок идет на поправку, но все еще находится в реанимации и кушает через зонд. Наталью выписали из больницы, но она каждый день приносит сыну сцеженное грудное молоко.

Русская община в Турции помогла семье снять квартиру недалеко от больницы. Однако Дмитрий был вынужден улететь обратно в Челябинск — так семье проще вести переговоры с минздравом.

— Минздрав Челябинской области договаривается с минздравом России об эвакуации сына спецбортом, — рассказал «Комсомолке» Дмитрий Михайлов. — Сейчас российские медики ждут вердикта турецких врачей. А те говорят, что ребенка еще нельзя транспортировать. Так как наша страховка не предполагала расходов на роды, оплачивать операцию и лечение сына в Турции нам придется за собственный счет.

По словам мужчины, каждый день нахождения малыша в государственной клинике стоит порядка 30 тысяч рублей. Михайловы задолжали больнице уже около 300 тысяч.

Помочь Михайловым можно, перечислив деньги на карту Сбербанка 4817 7600 3391 4486. Получатель: Дмитрий Викторович М.

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ИСТОЧНИК KP.RU