Власти рассказали о состоянии Шершней и реки Миасс в Челябинске
Шершни — единственный источник водоснабжения Челябинска. Вода туда в свою очередь идет из Аргазей. Случись что — мегаполис останется без воды. 28 августа на пресс-конференции главы региона у Алексея Текслера спросили, есть ли у властей планы по созданию резервного источника.
— В феврале 2020 года более 120 кубов воды придет в Аргази по Долгобродскому каналу. Аргази наполнены пока на 70%. Идет чистка акватории Миасса, пока это больше эстетические мероприятия — очищены четыре участка. В следующем году в дополнение к санитарной очистке углубим дно земснарядом, чтобы увеличить водоток. Чтобы Миасс стал таким, каким я помню его в детстве.
Алексей Текслер добавил, что в планах властей заняться очисткой стоков с дорог.
Не так давно корреспондент КП-Челябинск совершил вояж по Миассу.
Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU