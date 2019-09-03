Глава Златоуста официально ушел отставку

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-03T09:06:23+03:00

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3 сентября в Златоусте прошла внеочередная сессия депутатов городского собрания. На ней решали важный вопрос — отставка мэра Вячеслава Жилина. Тот пожелал уйти досрочно.

Народные избранники приняли решение Жилина. Известно, что теперь третьим по величине городом Челябинской области будет управлять Алексей Карюков. Сейчас он также возглавляет собрание депутатов. Его полномочия главы города — временны, до следующих выборов. Мэра в Златоусте назначают депутаты, а не выбирает народ на классическом голосовании.

Во время недавней встречи Алексея Текслера с горожанами люди кричали из зала Жилину: «Уходи, уходи!» Тогда глава региона несколько раз предложил градоначальнику оставить пост, но тот отказался. В итоге договорились о том, что 8 сентября в Златоусте проведут анонимный опрос горожан. Планировалось, что судьба Жилина будет решаться по его итогам.

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ИСТОЧНИК KP.RU