Челябинску — один, Магнитогорску — 15: город металлургов получил еще одну партию трамваев
Усть-Катавский вагоностроительный завод накануне отгрузил в Магнитогорск последнюю партию новых трамваев. Всего в этом году парк электротранспорта в городе обновился на 15 вагонов.
— Это односекционные вагоны модели 71-623. В Челябинске есть такой оранжевого цвета, который горожане называют «Рыжик». В Магнитогорске другая расцветка, — рассказал журналисту КП-Челябинск помощник заместителя директора УКВЗ по взаимодействию с органами государственной власти Евгений Самойлов. — Вчера мы отгрузили последние два вагона. Мы уложились в срок поставки по контракту — до 15 сентября.
У новых трамваев есть режим автономного хода — на батарее они могут проехать до одного километра. Благодаря асинхронным двигателям, у вагона более плавный ход.
— Состояние трамвайных путей в Челябинске и Магнитогорске примерно одинаковое, — отмечает Евгений Самойлов. — Но Магнитогорск строит новую линию.
Новая трамвайная ветка протяженностью 2,5 км. соединит проспект Карла Маркса и улицу Советскую по улице Зеленый лог. Строительство планируют завершить в конце октября — начале ноября.
Оранжевый трамвай челябинцы прозвали «Рыжик». Фото: Челябинский транспорт/vk.com
ЧТО С НОВЫМ ТРАМВАЕМ В ЧЕЛЯБИНСКЕ?
Сейчас в городе тестируют трехсекционный трамвай «Челябинский метеор». Но пока не все гладко. Сначала он застрял возле здания правительства Челябинской области. Вчера опять встал — сначала на площади Революции, затем возле стадиона «Локомотив».
ИСТОЧНИК KP.RU