Челябинску — один, Магнитогорску — 15: город металлургов получил еще одну партию трамваев

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-13T10:49:40+03:00

Трамвай такой же модели есть в Челябинске. Фото: magnitogorsk.ru

Всего в этом году город металлургов купил 15 вагонов

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Усть-Катавский вагоностроительный завод накануне отгрузил в Магнитогорск последнюю партию новых трамваев. Всего в этом году парк электротранспорта в городе обновился на 15 вагонов.

— Это односекционные вагоны модели 71-623. В Челябинске есть такой оранжевого цвета, который горожане называют «Рыжик». В Магнитогорске другая расцветка, — рассказал журналисту КП-Челябинск помощник заместителя директора УКВЗ по взаимодействию с органами государственной власти Евгений Самойлов. — Вчера мы отгрузили последние два вагона. Мы уложились в срок поставки по контракту — до 15 сентября.

У новых трамваев есть режим автономного хода — на батарее они могут проехать до одного километра. Благодаря асинхронным двигателям, у вагона более плавный ход.

— Состояние трамвайных путей в Челябинске и Магнитогорске примерно одинаковое, — отмечает Евгений Самойлов. — Но Магнитогорск строит новую линию.

Новая трамвайная ветка протяженностью 2,5 км. соединит проспект Карла Маркса и улицу Советскую по улице Зеленый лог. Строительство планируют завершить в конце октября — начале ноября.

Оранжевый трамвай челябинцы прозвали «Рыжик». Фото: Челябинский транспорт/vk.com

ЧТО С НОВЫМ ТРАМВАЕМ В ЧЕЛЯБИНСКЕ?

Сейчас в городе тестируют трехсекционный трамвай «Челябинский метеор». Но пока не все гладко. Сначала он застрял возле здания правительства Челябинской области. Вчера опять встал — сначала на площади Революции, затем возле стадиона «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU