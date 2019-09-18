МЧС: на Южный Урал идут сильные дожди и грозы с ветром
В четверг и в пятницу, 19 и 20 сентября, в Челябинской области резко испортится погода. МЧС объявило штормовое предупреждение.
— На территории области ожидаются дожди и грозы, а также усиление ветра до 23-28 метров в секунду, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Южноуральцев просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Прежде всего, держаться подальше от хлипких конструкций, которые могут упасть при сильных порывах ветра. Стоит избегать также старых и аварийных деревьев. Летом этого года в Челябинске на улице Солнечной порывом ветра сломало старое дерево. Оно травмировало пенсионерку, которая скончалась в больнице.
Также следует соблюдать правила безопасности при грозе. Другая пенсионерка на Южном Урале погибла от удара молнии. Женщина не успела выйти из озера, а мокрый металлический крестик на ее груди притянул электричество.
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ИСТОЧНИК KP.RU