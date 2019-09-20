2019-09-20T11:16:14+03:00
Общество

Рабочий из Челябинска, который разбил Rolls-Royce Аристова, официально признан банкротом

Теперь он может не платить за самую дорогую аварию в истории региона
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Rolls-Royce Александра Аристова.Rolls-Royce Александра Аристова.Фото: ГИБДД Челябинска
Изменить размер текста:

За историей Владислава Кантемирова следит вся страна. В 2016 году он протаранил Rolls-Royce олигарха Александра Аристова. Виноват был Кантемиров — спешил на красный. За разбитую машину бизнесмена он должен был выплатить около 3 млн рублей. Часть суммы он погасил, не без помощи сильных мира сего. Но большую долю — два миллиона — выплатить не смог. Кантемиров подал на банкротство.

19 сентября суд официально признал челябинца банкротом. Эта мера избавляет его от необходимости платить долг. Но всем его имуществом теперь распоряжается конкурсный управляющий. Он продаст все что сможет, дабы вернуть долг. Несколько лет Кантемиров не сможет брать кредиты, но и Аристову официально будет ничего не должен.

На челябинского бизнесмена сначала ополчилась общественность, дескать владелец фабрик и заводов обирает работягу. Но на деле ситуация не так однозначна. Кантемиров сам устроил аварию и после резонансного ДТП уже за другой проступок был лишен водительских прав.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Алексей Теслер провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком
В Челябинске ожидаются первые заморозки
В Челябинске в центре закроют движение троллейбусов
Фотографии красавицы из Челябинска украшают баннера и листовки по всему миру
Аграрии Челябинской области завоевали на IX межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге 57 медалей
В Челябинске новые автобусы вышли на маршрут № 64
ВТБ выдал АО «Сорбент» гарантии для модернизации производства
В Челябинской области труженики тыла получают повышенные выплаты
Председателем Челябинской городской Думы стал Андрей Шмидт
Новый сенатор Маргарита Павлова принимает поздравления от женщин
В Челябинской области готовят новые законы по безнадзорным животным
Алексей Текслер назначил Маргариту Павлову сенатором от Челябинской области
Водителю, который вез детей из Крыма в Челябинск на полу микроавтобуса, грозят два года тюрьмы
Момент выезда грузовика на остановку в Челябинске попал на видео
Стало известно состояние женщины, которую сбил грузовик на остановке в Челябинске
На организаторов скандальных раскопок культурного слоя Челябинска написали заявление в полицию
Челябинцев возмутили матери, позволяющие детям вставать ногами на сиденья в маршрутках
Медсестрам в Челябинской области прокуратура выбила сверхурочные
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
Правительство Челябинской области ушло в отставку
Подростки в масках бросают под ноги петарды жителям Челябинска
Грузовик снес женщину на трамвайной остановке в Челябинске
В Челябинске научились лечить тяжелую форму астмы
ХК «Трактор» завел свою маску для Instagram