Рабочий из Челябинска, который разбил Rolls-Royce Аристова, официально признан банкротом

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-20T11:16:14+03:00

Теперь он может не платить за самую дорогую аварию в истории региона

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За историей Владислава Кантемирова следит вся страна. В 2016 году он протаранил Rolls-Royce олигарха Александра Аристова. Виноват был Кантемиров — спешил на красный. За разбитую машину бизнесмена он должен был выплатить около 3 млн рублей. Часть суммы он погасил, не без помощи сильных мира сего. Но большую долю — два миллиона — выплатить не смог. Кантемиров подал на банкротство.

19 сентября суд официально признал челябинца банкротом. Эта мера избавляет его от необходимости платить долг. Но всем его имуществом теперь распоряжается конкурсный управляющий. Он продаст все что сможет, дабы вернуть долг. Несколько лет Кантемиров не сможет брать кредиты, но и Аристову официально будет ничего не должен.

На челябинского бизнесмена сначала ополчилась общественность, дескать владелец фабрик и заводов обирает работягу. Но на деле ситуация не так однозначна. Кантемиров сам устроил аварию и после резонансного ДТП уже за другой проступок был лишен водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU