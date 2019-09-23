Оператор капремонта в Челябинске «изнасиловал» исторический фасад

СЕГОДНЯ 19:20 2019-09-23T19:23:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот, что бывает, когда до красивых вещей допускают маляров с незаконченным ПТУ. И речь даже не о мастерах по ремонту, им что сказали, то они и делают. Речь о заказчиках и исполнителях.

Эти безрукие управленцы застелили криво набережную возле Краеведческого музея. Поставили нелепых жаб напротив Органного зала «Родина». А теперь они добрались до самого красивого дома в Челябинске...

Далее мы приводим пост Челябинского урбаниста Льва Владова целиком. Потому что прибавить к его словам нам нечего...

Ну как ТАК можно было сделать? А? Фото: Челябинский урбанист.

- Поверить не могу! Изнасилование дома на Площади продолжается — на этот раз взяли и закрасили исторический фасад!

Всё, нет больше вот этой вашей истории. Есть пряничный домик с пластиковыми окнами и балюстрадой из пенопласта. И это после такого внимания, которого общественность и власть уделили ремонту этого дома. Честно, я схватился за голову, когда увидел. Я до сих пор не могу поверить, что это реально происходит.

Это же самый популярный челябинский фасад, самый красивый архитектурный ансамбль в городе, в ста метрах от губернатора и мэра... Это сюр! Непрекращающийся праздник мракобесия!

Что мне делать? Как объяснить людям, что не нужно красить каменную облицовку с красивой исторической патиной? До какого уровня диалога нужно опуститься, чтобы объяснять настолько очевидные вещи?!

Пожалуйста, давайте отменим парады на Площади Революции, чтобы не доставлять лишнюю боль строившим всё это ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU