Рабочие, которые красят в розовый дом в центре Челябинска, чувствуют себя героями интернета

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-25T13:10:14+03:00

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В доме на площади Революции, 1 начали сдирать скандальную краску. Такая быстрая реакция на критику мэрии? А нет, показалось, говорит корреспондент КП-Челябинск, случайно оказавшийся в центре города.

Выяснилось, что работы продолжаются полным ходом: рабочие орудуют шпателем и затирают фасад первого этажа грунтовкой.

Что это за штукатурка, рабочие — уроженцы стран Средней Азии, сказать не могут. Дескать, плохо знают язык и показывают пальцем на номер краски. Но они уже знают слово «лайк», готовы помочь со съемками и признаются, что чувствуют себя героями интернета.

Напомним, капитальный ремонт дома на площади Революции — самая жаркая тема последних недель в Челябинске. Сначала урбанисты возмутились реконструкцией балясин на крыше, а затем ужасной краской, которой покрыли каменную облицовку. Накануне в мэрии Челябинска объявили, что началась проверка, но спустя пару часов сказали, что поверили на слово главному по капремонтам, что «будет красиво».

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ИСТОЧНИК KP.RU