2019-09-24T18:00:10+03:00
Общество

Главный по капремонтам в Челябинске объяснил скандальную реконструкцию дома на площади Революции

Он заверил мэрию, что будет красиво
Андрей АБРАМОВ
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Капремонт дома на площади Революции, 1 обсуждает весь Челябинск.Капремонт дома на площади Революции, 1 обсуждает весь Челябинск.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Самая жаркая тема последних суток в Челябинске — капитальный ремонт дома на площади Революции. Первым возмутился лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. Сначала его претензии касались балясин на крыше, а затем ужасной краски, которой покрыли, облицованный благородным камнем. Мэрия Челябинска объявила, что началась проверка и виновник будет озвучен к 27 сентября. Спустя пару часов пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов написал:

— Руководитель регоператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов звонил. Говорит что плитки на доме бетонные, были окрашены и раньше, а розовый это всего лишь цвет грунтовки. С его слов — будет красиво. Ждем. Надеемся. Верим.

Напомним, многоэтажку на площади Революции год назад исключили из объектов культурного наследия местного уровня. Так сделали, чтобы капремонт могли провести не специалисты в области реконструкции памятников, а любые строители — так дешевле. После этого с домом начали происходить скандальные вещи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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