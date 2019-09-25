Пригласили не всех: суд отложил рассмотрение дела экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-25T17:07:12+03:00

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Сегодня, 25 сентября, Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск дорожного подрядчика «Южуралмоста», который просит признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы России о сговоре на торгах. Бывший глава региона Борис Дубровский является третьим лицом.

— Рассмотрение дела отложили на 11 ноября из-за отсутствия уведомления некоторых лиц, — прокомментировали в пресс-службе ФАС.

Напомним антимонопольщики признали сговор между Дубровским, «Южуралмостом» и региональным Миндортрансом, в результате которого подрядчик получал крупные контракты. После этих решений Дубровский подал в отставку, хотя говорил о своем желание идти в сентябре на выборы губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU