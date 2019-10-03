2019-10-03T19:53:17+03:00
Общество

Больше ста тысяч подписей набрала петиция в защиту «голого педагога» из Магнитогорска

Лидия ПЕСКОВА
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Екатерина Конопенко. Фото: соцсети.Екатерина Конопенко. Фото: соцсети.
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Петиция в защиту тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, которую уволили за эротические фото 20-летней давности продолжает собирать подписи россиян. На сторону женщины встали больше ста тысяч наших соотечественников.

Напомним, тренер по кикбоксингу из Магнитогорска была уволена после прокурорской проверки. Надзорному ведомству не понравились снимки 20-летней давности, где женщина совершенно раздета. При этом родители школяров, которых тренировала Конопенко, претензий к женщине не имеют.

Автор петиции недовлен, что «абсолютно ни в чем невиновного человека могут в любой момент абсолютно безнаказанно привлечь к уголовной ответственности, лишить работы и средств к существованию».

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А родители собирают подписи в ее защиту (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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