В Челябинской области задержали рецидивиста, который три месяца назад сбежал из колонии

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-07T14:26:49+03:00

Ему долго удавалось скрываться от оперативников, которые шли по следу

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4 октября под Магнитогорском был задержан Рустам Колдагутов. Его разыскивали за побег из колонии в поселке Нижний Атлян. Оттуда он ушел в начале июля. Беглеца задержали сотрудники полиции. Об этом КП-Челябинск сообщил источник в МВД.

— Сотрудники остановили подозрительного мужчину, проверили документы — их не оказалось. Решили его задержать для установления личности, а оказалось, что он в розыске, — сообщил собеседник редакции.

Колдагутову довольно просто удалось сбежать из Атляна. Это колония-поселение, порядки там мягкие. Арестант пропал во время абсолютно легального похода в деревенский магазин.

Беглеца долго искали все службы, но ему удавалось ускользать. Источник «Комсомолки» в органах добавил, что это не первый побег молодого человека. В прошлый раз он также долго скрывался.

— Очень расчетливый человек, способен приспосабливаться к обстоятельствам. Несколько дней после побега из Атляна он скрывался в лесах, питался ягодами, обустраивал себе лежанки в зарослях, — рассказал источник в полиции.

В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области подтвердили задержание беглеца. Теперь его ждет статья за побег — до четырех лет колонии. На этот раз его уже наверняка не приговорят к такому мягкому режиму как поселение. Также известно, что у рецидивиста прошлые статьи за кражи, каким-то сверхопасным преступником его не считали.

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ИСТОЧНИК KP.RU