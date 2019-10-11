2019-10-11T13:17:34+03:00
Спорт

«Трактор» презентовал «горячее» шоу «Гудим с Гудим» с красавицей ведущей [видео]

Видеоролик уже «гуляет» по просторам Интернета
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Теперь эпатажная и эффектная девушка не «пытает» хоккеистов и тренеров в раздевалке и микст-зоне. Фото: ХК ТракторТеперь эпатажная и эффектная девушка не «пытает» хоккеистов и тренеров в раздевалке и микст-зоне. Фото: ХК Трактор
Изменить размер текста:

Анонсированная ранее премьера видео состоялась. Блогер и журналист Соня Гудим вернулась в «Трактор» в новой роли. Теперь эпатажная и эффектная девушка не «пытает» хоккеистов и тренеров в раздевалке и микст-зоне, а во время домашних матчей черно-белых общается со всеми, кто пришел в ледовую арену.

Первый четырехминутный клип в рамках нового шоу «Гудим с Гудим» сняли и смонтировали во время победного матча «Трактора» с московским «Динамо». Соня, сменившая имя на Софию, все также блещет в смелых нарядах. Гудим с микрофоном в руках «пристает» к болельщикам, сотрудникам арены, женам хоккеистов, VIP-персонам, в раздевалке к хоккеистам… В итоге получилось довольно зажигательное и веселое видео.

Соня Гудим. Теперь эпатажная и эффектная девушка не «пытает» хоккеистов и тренеров в раздевалке и микст-зоне. ХК Трактор.

В ХК «Трактор» рассказали, что съемки шоу продолжаться и на следующих матчах домашней серии 12 и 14 октября против «Адмирала» и рижского «Динамо». Любой человек, пришедший на игры, сможет стать героем выпуска шоу «Гудим с Гудим».

Читайте также:

«Трактор» заключил «контракт» с красавицей Соней Гудим [фото]

«Трактор» в Челябинске вырвал победу у московского «Динамо»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного спортивного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прививки от гриппа бесплатно поставят в больших магазинах Челябинска
В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право
Удобные покупки в одно касание: Альфа-Банк запустил Кошелек Pay
Пять классов в Челябинске закрыты на карантин из-за чихающих детей
В Челябинске в аэропорту курильщика-дебошира не пустили в самолет в Крым
В Магнитогорске вандалы разломали уличные тренажеры
В Челябинске на Кировке высадили деревья вместо срубленных
В Челябинске сдан дом-долгосторой по улице Работниц
Владимир Путин объявил о спортивных играх саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске
В Челябинской области цветет земляника
В Златоусте родные жертвы семейного тирана согласны на эксгумацию трупа
Третьим будет. В Челябинске появился еще один кандидат на пост мэра
В Челябинской области пироманы подожгли во дворе все машины
В Магнитогорске пропал пациент психбольницы с модельной стрижкой
Житель Челябинской области украл картину, прикрываясь годовалым ребенком
В Челябинске на пациентов больницы надели особые браслеты
Била поленом, пристегивала цепью: многодетная мать отправится в тюрьму в Зауралье
Вежливый таксист в белом костюме удивляет жителей Магнитогорска
Актриса фильмов для взрослых из Челябинска отреагировала на публикации о себе
Автосервис выиграл суд против управления делами губернатора Челябинской области
Житель Челябинской области умер в возрасте 107 лет
Боксер Сергей Ковалев может лишиться 8 млн долларов за избиение женщины
Мать погибшего в Челябинске студента из Казахстана примирилась с виновницей ДТП
Из-за одной сигареты московский самолет улетел в Уфу вместо Челябинска
Андрей Барышев отрицает, что на него готовится уголовное дело