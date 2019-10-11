«Трактор» презентовал «горячее» шоу «Гудим с Гудим» с красавицей ведущей [видео]
Анонсированная ранее премьера видео состоялась. Блогер и журналист Соня Гудим вернулась в «Трактор» в новой роли. Теперь эпатажная и эффектная девушка не «пытает» хоккеистов и тренеров в раздевалке и микст-зоне, а во время домашних матчей черно-белых общается со всеми, кто пришел в ледовую арену.
Первый четырехминутный клип в рамках нового шоу «Гудим с Гудим» сняли и смонтировали во время победного матча «Трактора» с московским «Динамо». Соня, сменившая имя на Софию, все также блещет в смелых нарядах. Гудим с микрофоном в руках «пристает» к болельщикам, сотрудникам арены, женам хоккеистов, VIP-персонам, в раздевалке к хоккеистам… В итоге получилось довольно зажигательное и веселое видео.
Соня Гудим. Теперь эпатажная и эффектная девушка не «пытает» хоккеистов и тренеров в раздевалке и микст-зоне. ХК Трактор.
В ХК «Трактор» рассказали, что съемки шоу продолжаться и на следующих матчах домашней серии 12 и 14 октября против «Адмирала» и рижского «Динамо». Любой человек, пришедший на игры, сможет стать героем выпуска шоу «Гудим с Гудим».
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