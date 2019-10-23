Юрист забрала заявление на ветеринара из Челябинска, спасающего животных от усыпления
Нашумевшая история с жалобой в прокуратуру на челябинского ветеринара закончилась благополучно. Юрист и зоозащитница из Санкт-Петербурга Анна Разинова отозвала заявление. Ситуацию разрешил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он позвонил Анне и убедил ее отказаться от обвинений, выдвинутых в адрес Баграта Агажанова. А также вручил доктору награду за гуманизм и большой вклад в формирование ответственного отношения к животным.
Сам Баграт очень рад, что все закончилось. В соцсетях он поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал. Напомним, челябинцы в соцсетях запустили флэшмоб #багратмыстобой. На защиту ветеринара встали известные люди и политики.
— Спасибо большое Владимиру Бурматову, что он поговорил с Анной, решил данный вопрос. Теперь я буду также лечить всех хвостатых. Мир станет еще ярче и светлее. Спасибо огромное всем, кто меня поддерживал и поддерживает до сих пор. Это очень приятно осознавать, что в стране и в мире есть настолько добрые люди. Еще спасибо Эдгарду Запашному, что он тоже не остался в стороне и поддержал меня, — сказал в своем обращении подписчикам Баграт.
Ветеринар из Челябинска Баграт Агажанов поблагодарил всех за поддержку.
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