Юрист забрала заявление на ветеринара из Челябинска, спасающего животных от усыпления

СЕГОДНЯ 15:06 2019-10-23T15:06:32+03:00

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Нашумевшая история с жалобой в прокуратуру на челябинского ветеринара закончилась благополучно. Юрист и зоозащитница из Санкт-Петербурга Анна Разинова отозвала заявление. Ситуацию разрешил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он позвонил Анне и убедил ее отказаться от обвинений, выдвинутых в адрес Баграта Агажанова. А также вручил доктору награду за гуманизм и большой вклад в формирование ответственного отношения к животным.

Сам Баграт очень рад, что все закончилось. В соцсетях он поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал. Напомним, челябинцы в соцсетях запустили флэшмоб #багратмыстобой. На защиту ветеринара встали известные люди и политики.

— Спасибо большое Владимиру Бурматову, что он поговорил с Анной, решил данный вопрос. Теперь я буду также лечить всех хвостатых. Мир станет еще ярче и светлее. Спасибо огромное всем, кто меня поддерживал и поддерживает до сих пор. Это очень приятно осознавать, что в стране и в мире есть настолько добрые люди. Еще спасибо Эдгарду Запашному, что он тоже не остался в стороне и поддержал меня, — сказал в своем обращении подписчикам Баграт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="592" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/739647" frameborder="0"></iframe> Ветеринар из Челябинска Баграт Агажанов поблагодарил всех за поддержку.

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ИСТОЧНИК KP.RU