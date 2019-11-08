2019-11-08T09:18:15+03:00
Общество

«Рад, что не попал в Black Star Burger»: спустя месяц в Челябинске нашли поросенка Бисмарка

Его передал некий китаец
Ирина Фадюшина
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Фото: РЕГИОН 74 | Южный Урал и Челябинск/vk.comФото: РЕГИОН 74 | Южный Урал и Челябинск/vk.com
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Челябинец Игорь Дубовик, который месяц назад странным образом потерял поросенка на китайском рынке, заявил, что ему вернули питомца.

— Мне на телефон позвонил гражданин с китайским акцентом, сообщил где могу забрать Бисмарка. По моему приезду в деревню Новоказанцево некий товарищ Хуан Джи передал мне моего друга! Взамен, как и обещал, я передал зерно, — написал мужчина. — Хуан пизнался, что жаль отдавать его, так как планировал откормить и пустить по назначению, но посчитал, что мне дорог мой кабан.

Напомним, мужчина рассказал, что выгуливал поросенка на китайском рынке, отвлекся на спортивные штаны и увидел, что поводок сорван. Теперь, уверяет он, кабан дышит свежим воздухом только на балконе.

— Мой порось наконец-то вернулся в свою любимую коробку от пылесоса. Я очень рад, что он не попал в Black Star Burger или подобное кафе, — добавил Игорь Дубовик.

О пропаже животного мужчина объявил в начале октября. Насторожило то, что к посту были прикреплены фотографии разных поросят. Мы проверил их через Google. Оказалось, что они взяты из разных источников. В разговоре с корреспондентом КП-Челябинск Игорь Дубовик обещал скинуть совместную фотографию с питомцем, но так и не сделал этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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