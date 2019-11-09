Зацепило: в Челябинске победители конкурса плакатов получили призы от игроков «Трактора»

СЕГОДНЯ 07:05 2019-11-09T07:05:44+03:00

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Накануне предыдущей домашней серии черно-белые призвали болельщиков поддержать команду рисованными «кричалками». На призыв откликнулись почти четыре десятка фанатов, чьи плакаты были приняты для участия в конкурсе.

В итоге хоккеисты решили отметить сразу девять участников. Все плакаты оценивали сами игроки. Первое место отдали Виталии Маминовой. Женщина на черном фоне рядом с эмблемой «медведей» белым написала — «Я бы убежала за тобой на край света, но сегодня играет «Трактор».

На недавней открытой тренировке «Трактора» игроки черно-белых Федор Малыхин, Александр Авцин и Кристиан Томас всех участников конкурса наградили призами. Виталии вручили главный приз — игровой свитер с автографами игроков команды. Остальные победители получили из рук игроков клюшку, ретро-форму и фирменные наборы из бейсболки и шарфа.

Кстати, плакат победительницы растиражировали и раздали болельщикам на матче с «Автомобилистом».

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ИСТОЧНИК KP.RU