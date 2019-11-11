В аэропорту Челябинска установили памятник изобретателю атомной бомбы

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-11T17:17:49+03:00

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Бюст физика-ядерщика Игоря Курчатова установили 11 ноября у нового терминала аэропорта Баландино. На недавнем голосовании воздушная гавань получила имя именного этого выдающегося южноуральца — поэтому ему и посвятили монумент.

Постамент исполнен из гранита. На нем висит мемориальная табличка с заслугами академика. Сам бюст отлили из бронзы. Известно, что краснодарский скульптур Сердюков уже дарил аэропорту памятник Игорю Курчатову. Пока он не выставлен. Монумент на привокзальной площади также его работа.

Также на здании нового красного терминала начали монтаж имени — Игорь Курчатов. Внутри аэровокзала появится выставка про ученого

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ИСТОЧНИК KP.RU