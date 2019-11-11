2019-11-11T17:17:49+03:00
Общество

В аэропорту Челябинска установили памятник изобретателю атомной бомбы

Бюст привезли из Краснодара
Андрей АБРАМОВ
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Памятник Игорю Курчатову установили в аэропорту. Фото: пресс-служба аэропорта БаландиноПамятник Игорю Курчатову установили в аэропорту. Фото: пресс-служба аэропорта Баландино
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Бюст физика-ядерщика Игоря Курчатова установили 11 ноября у нового терминала аэропорта Баландино. На недавнем голосовании воздушная гавань получила имя именного этого выдающегося южноуральца — поэтому ему и посвятили монумент.

Постамент исполнен из гранита. На нем висит мемориальная табличка с заслугами академика. Сам бюст отлили из бронзы. Известно, что краснодарский скульптур Сердюков уже дарил аэропорту памятник Игорю Курчатову. Пока он не выставлен. Монумент на привокзальной площади также его работа.

Также на здании нового красного терминала начали монтаж имени — Игорь Курчатов. Внутри аэровокзала появится выставка про ученого

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Нравится наш аэропорт? Не уверены, что найдется человек, готовый дать безоговорочный ответ «да» и отстаивать свою позицию. Неравнодушный горожанин и эксперт в сфере туризма Олег Ежков по просьбе КП-Челябинск сформулировал претензии к аэропорту. (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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