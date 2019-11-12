Родившая в Турции жительница Челябинска и ее малыш выписались из больницы
В путешествии четы Михайловых, у которой на отдыхе в Турции родился мальчик, можно поставить точку. На днях счастливую маму и ее малыша выписали из больницы в Челябинске. По словам медиков, малыш здоров и уже догнал своих сверстников.
Напомним, в августе супруги из Челябинска отправились на отдых в Турцию. Наблюдавшая женщину врач была не против такой поездки. Но на четвертые сутки отдыха у Натальи Михайловой отошли воды — пришлось экстренно делать кесарево сечение.
Так как малыш родился с весом чуть более килограмма на седьмом месяце срока, его тут же отправили в реанимацию и почти два месяца выхаживали турецкие врачи. Потом ребенка перевели в больницу Челябинска. Стандартная туристическая страховка не распространяется на роды и лечение малыша в Турции, поэтому отцу семейства пришлось искать деньги. Каждый день в клинике Антальи обходился семье в 30 тысяч рублей, а общая сумма долга перевалила за миллион.
Часть нужно суммы помогли собрать местные власти и читатели КП-Челябинск.
— Сейчас мы хотим забыть о случившемся и просто растить своего малыша, — признался Дмитрий Михайлов. — Спасибо всем, кто помог в непростой ситуации.
Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события или вам нужна помощь?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU