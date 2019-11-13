Новый медицинский скандал: в Челябинской области не оказалось машины скорой, чтобы увезти на операцию пациента с инфарктом

СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-13T09:50:27+03:00

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Трагедия случилась в Снежинске в середине октября. Михаил Шульга пришел на прием к лечащему врачу в поликлинику — у южноуральца прихватило сердце. На прием его не пустили, а через пару часов он скончался. Семье погибшего помогает юрист Дмитрий Громовой. Он рассказал, что после того, как историю придали огласке, ему сообщили о еще одном вопиющем инциденте.

— Написал молодой человек из Снежинска. 31 октября его отцу поплохело на работе глубокой ночью. Скорая увезла в местную больницу с инфарктом миокарда, но в клинике не оказалось нужного оборудования. Приняли решение везти в челябинскую кардиологию. Как раз в этот момент в городе не оказалось ни одной машины скорой, которая бы увезла в Челябинск. Прождали автомобиль два часа, — рассказал юрист.

На этом злоключения людей не закончились. Дорога в город оказалась испытанием.

— В скорой не работала печка. Молодой человек рассказал, что его отцу на голову падал инструмент, а тележку бросало из стороны в сторону. Всю дорогу каталку пыталась удержать сестра. Ехали долго, теряли драгоценные минуты. Когда наконец довезли прямо к операционному столу, хирурги поинтересовались, почему так долго везли тяжелого пациента, — поделился с КП-Челябинск Громовой.

По словам юриста, сын пострадавшего сейчас собирает материал, чтобы возможно подать жалобу на врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU