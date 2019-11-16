Истощенные и в «недельных» памперсах: медики о состоянии эвакуированных из пансионата в Челябинске стариков

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-16T15:31:20+03:00

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В четверг, 14 ноября, в Челябинске закрыли пансионат для престарелых «Золотая осень». Частное заведение располагалось в Ленинском районе города и принимало стариков на круглосуточное проживание за деньги. Во время проверки с участием прокуратуры вскрылись подробности неприглядной жизни постояльцев: их плохо кормили, пичкали успокоительными таблетками и практически не выпускали из комнат. В тот же день 54 старика экстренно развезли по больницам города. Сейчас им подыскивают места в государственных интернатах для престарелых.

Но не все родственники престарелых разделили гнев прокуратуры. В КП-Челябинск позвонила дочь одной из бабушек и рассказала, что была довольная работой «Золотой осени», а теперь не знает, куда пристроить больную мать.

Вот еще одно мнение от совершенно постороннего человека, назовем ее Ольга. Она работает в больнице, куда вывезли самых тяжелых стариков.

— Одного взгляда на них доcтаточно, чтобы понять — ими не занимались. Все истощенные. Одна бабушка весит 40 килограммов. Она фактически при смерти. На стариках были «недельные» памперсы. Их не меняли несколько дней. Извините, фекалии в них засохли, как камень. У стариков следы укусов клопов, есть чесотка. Разве что вшей мы не видели. Все коротко подстрижены. Видимо, кто-то их там все-таки подстригал, — рассказала Ольга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743962" frameborder="0"></iframe> 54 пенсионера были в срочном порядке эвакуированы из дома престарелых в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU