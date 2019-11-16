Вокзал у «Юности» в Челябинске еще не проиграл
В Челябинске завершился опрос жителей на портале «Активный Житель 74» по поводу переноса автовокзала от Дворца спорта «Юность». Мнение корреспондента КП-Челябинск:
— С 2012 года челябинская «Комсомолка» боролась с диким явлением «спортвокзала» в центре города. Он превратил площадь перед дворцом спорта в заплеванный пятак. Грязь, остатки фастфуда, простите, харчки на асфальте — вот это наш спортвокзал. А еще — фырчащие в нос горожанам и гостям города автобусы, гнусавые переговоры вокзального радио...
Дворец спорта «Юность» в 2011 году сразу после переезда сюда автовокзала.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Когда к нам приезжали участники чемпионатов мира — по дзюдо, тхэквондо, бальным танцам — я стыдилась города именно из-за этой вокзальной грязи! Потому что спортсмены селились в отеле «Малахит» и на тренировки ходили в «Юность». По харчкам, остаткам фастфуда и грязи.
Мне было страшно за кусочек газона, что уцелел у билетных касс дворца вопреки дорожным революциям. Я видела: ели, лиственницы и липы на нем планомерно уничтожают. Большая часть деревьев высохла. Нет растений — есть место под парковку!
Абсурдный перенос вокзала семь лет назад поменял выстроенную логистику транзитных пассажиров, приезжающих в Челябинск поездом. По улице Красной, по Свердловскому проспекту с чемоданами топали люди от «Юности» до проспекта Ленина, чтобы там общественным транспортом добраться до железнодорожного вокзала.
Дворец спорта «Юность» в 2019 году. Автовокзал просуществовал здесь 8 лет.Фото: Андрей АБРАМОВ
Бизнес-интересы тогдашнего губернатора Юревича, мэра Давыдова и приближенных к ним персон развалили налаженный бизнес предпринимателя, развивавшего автовокзал в ТК «Синегорье».
В сутки на его перрон приходило до 300 автобусов! Он арендовал теплые боксы неподалеку от «Синегорья», чтобы автобусы не промерзали на морозе, были комнаты отдыха для водителей. Когда «зубами и когтями» у него начали вырывать налаженное дело, он мне потрясенно говорил: «Я пойду к Юревичу, он же губернатор, он должен быть на моей стороне. Я голосовал за него». Еле отговорила.
Логичнее всего вернуть все как было, перенеся автовокзал в «Синегорье». Очистить площадь перед «Юностью». Не дать превратить ее в парковку, ведь эта территория в частной собственности. Восстановить газон, чтобы глаз радовался. Чтобы было не стыдно.
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ИСТОЧНИК KP.RU