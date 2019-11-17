«Ущерб уже на сто тысяч рублей»: почему губят только что высаженные кустарники на набережной Миасса
Тяжелая техника прошлась по набережной Миасса от органного зала «Родина» до Торгового центра. На этой неделе здесь начали делать гранитное обрамление берега. Вроде бы, и неплохо. Но есть одно «но». Под колесами грузовиков погибли дорогие растения, высаженные вдоль берега в рамках масштабного благоустройства минувшим летом.
— Ущерб, как минимум, на сто тысяч рублей. Колесами уничтожены сорок кустов степного миндаля, ногами рабочих затоптаны карликовые ели, — рассказала КП-Челябинск автор проекта благоустройства набережной руководитель студии «Арта» Марина Фролова.
По словам предпринимателя, гранитное ограждение берега не предусмотрено по проекту. Планировалось установить на береге лавочки, с которых люди будут любоваться водой. Ограждение же настолько высокое, что воды просто не будет видно.
— Ограждение лоббирует производитель гранитных плит, который связан с уволенным накануне Владимиром Алейниковым. Тендер на «обрамление» берега протащили в последний момент. Я призываю СМИ города и простых челябинцев встать на защиту этого места, отстоять свое право любоваться рекой. Надеюсь, что власти прислушаются к народу, как это было в случае с автовокзалом и с установкой шумозащитных экранов, — говорит Марина Фролова.
Бизнесмен пообещала, что пригласит на место Росстройнадзор, который даст заключение о масштабах вредительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU