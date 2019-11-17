2019-11-17T11:59:26+03:00
Общество

«Ущерб уже на сто тысяч рублей»: почему губят только что высаженные кустарники на набережной Миасса

Автор проекта рассказала, кто пригнал на берег тяжелую технику
Инна КУМЕЙКОЛидия ПЕСКОВА
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Техника идет напролом: прямо по свежеразбитым газонам. Фото: Николай Дейнеко.Техника идет напролом: прямо по свежеразбитым газонам. Фото: Николай Дейнеко.
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Тяжелая техника прошлась по набережной Миасса от органного зала «Родина» до Торгового центра. На этой неделе здесь начали делать гранитное обрамление берега. Вроде бы, и неплохо. Но есть одно «но». Под колесами грузовиков погибли дорогие растения, высаженные вдоль берега в рамках масштабного благоустройства минувшим летом.

— Ущерб, как минимум, на сто тысяч рублей. Колесами уничтожены сорок кустов степного миндаля, ногами рабочих затоптаны карликовые ели, — рассказала КП-Челябинск автор проекта благоустройства набережной руководитель студии «Арта» Марина Фролова.

По словам предпринимателя, гранитное ограждение берега не предусмотрено по проекту. Планировалось установить на береге лавочки, с которых люди будут любоваться водой. Ограждение же настолько высокое, что воды просто не будет видно.

— Ограждение лоббирует производитель гранитных плит, который связан с уволенным накануне Владимиром Алейниковым. Тендер на «обрамление» берега протащили в последний момент. Я призываю СМИ города и простых челябинцев встать на защиту этого места, отстоять свое право любоваться рекой. Надеюсь, что власти прислушаются к народу, как это было в случае с автовокзалом и с установкой шумозащитных экранов, — говорит Марина Фролова.

Бизнесмен пообещала, что пригласит на место Росстройнадзор, который даст заключение о масштабах вредительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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