2019-11-18T09:28:34+03:00
Общество

В ответ на обвинения в травле и поборах родители школы в Челябинске записали видео

Они говорят, что после произошедшего опасаются за безопасносность детей
Андрей АБРАМОВ
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Родительский комитет в ответ на обвинения в поборах записал видео.Родительский комитет в ответ на обвинения в поборах записал видео.Фото: кадр с видео
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Конфликт в шестом классе школы №51 в Ленинском районе Челябинска вышел за стены учебного заведения, когда мама одного из учеников Елена Заварзина пожаловалась на травлю сына со стороны одноклассников. По словам челябинки, все началось, когда она отказалась сдавать деньги в фонд класса. Родительский комитет в ответ на обвинения матери устроил флешмоб и заснял его на видео.

— Мы это делаем, только потому что не может смотреть молча, когда нас и наших детей обвиняют в том, чего мы не делали! Обвиняют классного руководителя в том, чего она никогда не делала! Сейчас из-за огласки вранья, из-за того, что на такую актуальную тему, все клюнули, общественность поверила в это вранье. Теперь мы опасаемся за безопасность наших детей, которые ни в чем не виноваты, — рассказала КП-Челябинск одна из родительниц, которая попросила не указывать ее имя.

Мама уверяет, что сына Елены никто не обижает.

— Классный руководитель замечательный педагог, никогда не оскорбляет детей. Дети и родители ее выпускников готовы встать на защиту. Это о многом говорит. С текущего учебного года тема фонда класса не поднималась! В родительском чате, где мы можем обсудить финансы, Елены нет с мая, поскольку она всегда чем-то недовольна и всем навязывает свою точку зрения. Мы не настолько глупы, чтобы после допросов в экономической полиции попросить ее сдавать 1000 рублей в фонд класса, — продолжает челябинка.

Напомним, после публикаций КП-Челябинск историей заинтересовался следственный комитет. С родителей и учителей взяли объяснение, а Елена Заварзина написала заявление. Срок проверки еще не закончился. Через несколько дней после этого сыну Елены стало плохо — ребенка увезла скорая.

Травля наоборот.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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