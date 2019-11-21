«Автомобиль теперь — роскошь»: жители Челябинска высказались по поводу подорожания справки для водителей в 20 раз

СЕГОДНЯ 04:54 2019-11-21T07:28:06+03:00

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В группе КП-Челябинск в ВК мы рассказали о том, что справка нарколога для водительских прав будет стоить вместо 250 рублей 5 тысяч. Причина — новый приказ Минздрава РФ. Еще сегодня, 21 ноября, справку выдают сразу же после медосмотра, а с завтрашнего дня для нее понадобятся дорогие лабораторные исследования. Эта новость породила огромные очереди у кабинетов наркологов. Жители Челябинска написали нам, что они думают по этому поводу. Приводим некоторые комментарии. Все читайте в нашей группе в ВК.

Валерий:

— Бензин дорогой, теперь и справка бешеных денег стоит. Автомобиль в наше время — роскошь!

Мария:

— Раньше справка психиатра была бесплатна, а теперь 250 рублей. На вопрос «А что так?» мне ответили: «Наркологу платите. Почему бы и нам нет?» Ну и правда: почему нет? Ждем и тут подорожания.

Денис:

— Какие-то законы странные. Уже и не знают, что придумать. То за грибы и ягоды налог, то за использование скважин с водой. Сейчас цены на справки в 20 раз взвинтят. Чего еще ждать?

Анна:

— Совсем с ума сошли!

Алексей:

— То ли еще будет!

Однако, повышение стоимости справки — не прихоть. Это объясняется заботой о людях, о безопасности на дорогах. Читайте подробнее в материале «Главный нарколог Челябинской области объяснил, почему справка для водителей подорожает».

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ИСТОЧНИК KP.RU